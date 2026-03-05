Молдова выразила поддержку Азербайджану в связи с атаками иранских дронов на Нахчыван

БАКУ /Trend/ - Молдова осуждает удары беспилотниками, нанесенные 5 марта по гражданской инфраструктуре в Нахчыванe.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Молдовы на странице в соцсети X.

Министерство отметило, что в результате атак пострадали гражданские лица, и назвало подобные действия неприемлемыми.

«Молдова решительно осуждает атаки беспилотниками на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджана, совершенные 5 марта, целью которых стали гражданские объекты и в результате которых пострадали мирные жители», — говорится в заявлении.

Молдова также выразила солидарность с Азербайджаном и подтвердила свою поддержку суверенитета и территориальной целостности страны, подчеркнув, что подобные случившемуся инциденты нарушают международное право.

Отметим, что 5 марта была совершена атака дронов на Нахчыванский международный аэропорт.

Согласно данным минобороны Азербайджана, техническими средствами установлено, что вооружённые силы Исламской Республики Иран направили четыре беспилотных летательных аппарата в сторону Нахчыванского региона Азербайджана для совершения атак. Один из них был выведен из строя подразделениями Азербайджанской Армии, а остальные нацелились на гражданскую инфраструктуру, в том числе на здание средней школы во время учебных занятий.

Беспилотный летательный аппарат, направленный на здание средней школы, к счастью, не достиг цели и, упав рядом со школой, взорвался.

В результате происшествия пострадали 4 гражданских лица.

Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с заявлением по поводу инцидента, потребовав от Исламской Республики Иран в кратчайшие сроки прояснить ситуацию, предоставить объяснения и принять необходимые срочные меры для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем.

Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике Муджтаба Демирчилу был вызван в министерство иностранных дел, иранской стороне был выражен резкий протест.