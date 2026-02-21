Назван объем импорта Ираном продукции из Грузии

БАКУ /Trend/ - За девять месяцев текущего иранского года (с 21 марта 2025 года по 20 января 2026 года) импорт Ираном продукции из Грузии сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта 2024 года по 19 января 2025 года) на 56,3% по стоимости и на 56% по весу.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистику Таможенной администрации Ирана.

Согласно статистике, за десять месяцев импорт из Грузии составил 58,5 миллиона долларов в объеме 18,8 тысячи тонн.

В аналогичный период прошлого года Иран импортировал из Грузии продукции на сумму 134 миллиона долларов в объеме около 42,8 тысячи тонн.

В статистике также отмечается, что основными товарами, импортируемыми Ираном из Грузии, стали сельскохозяйственная продукция, древесина, различные виды оборудования и запасные части и другие товары.

По данным статистики, за десять месяцев товарооборот между Ираном и Грузией составил примерно 237 миллионов долларов в объеме 455 тысяч тонн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года товарооборот сократился на 26,4% по стоимости и на 2,34% по весу.

Кроме того, согласно статистике Таможенной администрации, за десять месяцев общий импорт продукции в Иран составил 49,1 миллиарда долларов в объеме 33,2 миллиона тонн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт сократился на 15,6% по стоимости, но увеличился на 4,6% по весу.

Отметим, что при импорте продукции Иран в основном уделяет внимание ввозу необходимых для страны товаров и применяет определенные ограничения на импорт аналогичной продукции, производимой внутри страны.