Подписано соглашение между Госагентством морского и портового транспорта Азербайджана и «Libero Hellenic Register»

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство морского и портового транспорта Азербайджана и греческое классификационное общество «Libero Hellenic Register» подписали соглашение «О регулировании осуществления предусмотренных законодательством услуг по сертификации и классификации судов, плавающих под Государственным флагом Азербайджанской Республики», сообщает Trend.

Согласно документу, «Libero Hellenic Register» будет предоставлять соответствующие услуги, связанные с обеспечением соответствия международным стандартам и внедрением системы сертификации качества для судов, плавающих под государственным флагом Азербайджанской Республики.

Подписанное соглашение расширит стратегическое сотрудничество нашей страны с классификационными обществами. Одновременно развитие морского транспорта будет способствовать повышению стандартов безопасности и конкурентоспособности судов, плавающих под флагом Азербайджана, как на внутреннем, так и на мировом рынках.

Отметим, что Государственное морское и портовое агентство дало согласие на деятельность в целом 12 классификационных обществ.

Судовладельцы могут ознакомиться с соответствующим списком вышеупомянутых классификационных обществ, перейдя по ссылке.

