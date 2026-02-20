Министр дорог и городского развития Ирана посетит с визитом Азербайджан

БАКУ /Trend/ - 22 февраля министр дорог и городского развития Ирана и председатель Государственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном в экономической, торговой и гуманитарной сферах с иранской стороны Фарзана Садег совершит визит в Азербайджан.

Об этом Trend сообщили в посольстве Ирана в Азербайджане.

По информации, в рамках визита министр примет участие в 17-м заседании Государственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном в экономической, торговой и гуманитарной сферах, которое состоится в Баку 23 и 24 февраля.

На встрече будут обсуждаться совместные проекты между двумя странами в таких сферах, как грузоперевозки, энергетика, торговля и другие сферы сотрудничества.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!