Комиссия Милли Меджлиса раскрыла детали гибридных угроз против Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Временная комиссия Милли Меджлиса против внешних вмешательств и гибридных угроз в рамках своих полномочий расследовала ряд обстоятельств, лежащих в основе кампании дезинформации против Азербайджана, проводимой в последнее время на цифровых платформах и в различных медиа-каналах.

Как сообщает Trend, в заявлении комиссии отмечается, что по результатам анализа и оценки этих недружественных действий против Азербайджана установлено следующее:

- данная деятельность управляется из единого центра;

- гибридные атаки, продолжающиеся более года, являются частью многоуровневой стратегии давления;

- эта антиазербайджанская стратегия состоит из информационных манипуляций, направленных на введение общественного мнения в заблуждение, создание поляризации в обществе и подрыв доверия к государству и его институтам.

Под руководством победоносного Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева, полное восстановление территориальной целостности Азербайджана, укрепление суверенной воли, а также вклад Азербайджана в глобальную энергетическую безопасность, создание транспортных коридоров и принятие независимых решений по вопросам регионального развития, дальнейшее укрепление международных партнерств стали причиной целенаправленной кампании и преднамеренной дезинформации, содержащей необоснованные обвинения в адрес страны.

Азербайджанская Республика не изменит своей решимости защищать свои права перед лицом любых гибридных угроз и нарушений информационного пространства.

Временная комиссия Милли Меджлиса против внешних вмешательств и гибридных угроз на фоне продолжающейся кампании дезинформации призывает граждан опираться и доверять информации, предоставляемой только государственными органами и официальными лицами Азербайджана.