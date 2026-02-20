При поддержке PASHA Holding начинаются фестивальные дни «Woman Bazaar – Программа устойчивого развития 5»!

При поддержке PASHA Holding уже в пятый раз в рамках проекта Woman Bazaar стартуют фестиваль «Программа устойчивого развития» . В этом году фестиваль, посвящённый Международному женскому дню 8 Марта, направлен на поддержку устойчивой предпринимательской деятельности женщин и подчёркивание их роли в борьбе с изменениями климата. Фестиваль, который в предыдущие годы имел большой успех, в этот раз окажет поддержку 60 женщинам-предпринимателям из уязвимых групп в возрасте до 50 лет (в том числе 15 - из регионов).

В преддверии фестиваля для женщин-предпринимателей из уязвимых групп были организованы тренинги по брендингу, стратегии в социальных сетях, цифровому маркетингу, техникам продаж и другим бизнес-ориентированным направлениям с целью повышения их знаний и навыков. Кроме того, им была предоставлена онлайн-менторская поддержка для развития бизнеса и совершенствования стратегий продаж.

Основная цель фестиваля - укрепление деятельности женщин-предпринимателей из уязвимых групп, содействие развитию устойчивых бизнес-моделей и продвижение продукции, произведённой с учётом экологической ответственности.

Почему стоит посетить фестиваль?

Женщины-предприниматели из разных регионов представят свои бренды и продукцию

Женщины, добившиеся успеха в разных сферах, выступят с вдохновляющими речами

Пройдут выступления с живой музыкой и танцевальные перформансы

Состоятся выставки картин любителей и профессиональных художников, арт-зоны и различные мастер-классы

Будет организована фотозона

Даты фестиваля: 28 февраля, 14:00–18:30

1 марта, 12:00–18:30

Место проведения: Passage 1901 (ул. Нигяр Рафибейли 12/14, Баку, Азербайджан)

Этот фестиваль - не просто ярмарка, а уникальная возможность поддержать женщин-предпринимателей, способствовать их развитию и открытию новых возможностей. В ходе фестиваля посетители смогут познакомиться и приобрести текстильные изделия, предметы декора, аксессуары, свечи, мыло, продукты питания и многое другое. Не упустите эти два дня, чтобы открыть для себя качественную и экологичную продукцию и поддержать местных женщин-предпринимателей.

Ждём вас на «Woman Bazaar» - совершайте покупки, вдохновляйтесь и становитесь частью фестиваля. Пусть ваш подарок станет поддержкой!

Примечание: Вход на фестиваль свободный.

Следует отметить, что тема расширения прав и возможностей женщин занимает важное место в стратегии корпоративной социальной ответственности (КСО) PASHA Holding. В этом направлении PASHA Holding и его дочерние компании реализуют различные проекты, в числе которых - проекты AFAQ, «Ana Sahibkar» и «Women Bazaar».