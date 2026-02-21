Назван объем грузоперевозок авиатранспортом в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В январе этого года в Азербайджане воздушным транспортом было перевезено 12 643 тысячи тонн грузов на сумму 192,012 миллиона долларов США.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственную таможенную службу, этот показатель по сравнению с соответствующим периодом 2025 года в денежном выражении снизился на 645,1 миллиона долларов США, или в 4,4 раза, а по объему увеличился на 11,6 тысячи тонн, или в 12,5 раза.

В отчетный период из Азербайджана воздушным транспортом было экспортировано примерно 11,7 тысячи тонн грузов на сумму 53,092 миллиона долларов США. Это на 22,9 миллиона долларов США, или на 75,9% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года, в то время как по объему этот показатель увеличился на 11,6 тысячи тонн, или на 153,9%.

В январе текущего года в Азербайджан воздушным транспортом было импортировано 945 тонн грузов на сумму 138,9 миллиона долларов США. Этот показатель по сравнению с соответствующим периодом 2025 года снизился в денежном выражении на 668 миллионов долларов США, или в 5,8 раза, а по объему увеличился на 13 тонн, или на 1,4%.

Следует отметить, что в январе 2026 года в Азербайджане всеми видами транспорта было перевезено в общей сложности 5 440 тысяч тонн грузов на сумму 3,538 миллиарда долларов США. Это на 1,5 миллиарда долларов США, или на 30,5% меньше в денежном выражении, и на 1,099 миллиона тонн, или на 16,8% меньше по объему по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

В отчетный период из Азербайджана было экспортировано 4 678 тысяч тонн грузов на сумму 2,236 миллиарда долларов США, что в денежном выражении на 802,6 миллиона долларов США, или на 26,4% меньше, а по объему — на 910,7 тысячи тонн, или на 16,3%. Было импортировано 762,8 тысячи тонн грузов на сумму 1,302 миллиарда долларов США. Это на 750,2 миллиона долларов США, или на 36,5% меньше в денежном выражении и на 188,4 тысячи тонн, или на 19,8% меньше по объему по сравнению с тем же периодом 2025 года.