ЦБА обсудил новые шаги в сфере открытого банкинга и цифровой трансформации

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана продолжает инициативы по расширению внедрения инновационных финансовых технологий и формированию экосистемы цифрового банкинга в стране. В этих рамках было проведёно мероприятие на тему «Следующие цели и шаги в открытом банкинге» с участием представителей финансового сектора.

Как сообщает Trend, в начале мероприятия директор департамента финансовых технологий и инноваций Центрального банка Фидан Тофиди отметила, что открытый банкинг является одной из ключевых опор цифровой трансформации финансового сектора страны.

Она подчеркнула, что платформа открытого банкинга внесет важный вклад в обеспечение надежного обмена данными между банками и финтех-компаниями, развитие инновационных финансовых услуг и стимулирование конкурентной среды на рынке.

В ходе мероприятия были подробно обсуждены проделанная работа в сфере открытого банкинга и приоритетные задачи на ближайшую перспективу. Представители Центрального банка предоставили участникам детальную информацию о реализованных инициативах, а также о новых вызовах, возможностях и перспективах развития данного направления.

Мероприятие продолжилось презентацией по международному опыту и инновациям в этой сфере, представленной руководителем представительства в Азербайджане Международной финансовой корпорации Алией Азимовой.

В презентации были освещены международные подходы к открытому банкингу, практические возможности его применения и актуальные направления развития.





