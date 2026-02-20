bp поддержала издание юридической книги в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - Компания bp рада поддержать издание, которое будет способствовать укреплению правовой культуры общества и подготовке будущего поколения юристов.

Как сообщает Trend, об этом заявил вице-президент bp по Каспийскому региону Бахтияр Асланбейли на презентации новой юридической книги, изданной при поддержке bp и ее партнеров.

Он отметил: "Мы рады поддержать издание, которое внесет вклад в укрепление правовой культуры общества и подготовку будущего поколения юристов. Это публикация, объединяющая знания и опыт, способные поддержать все юридическое сообщество - ею смогут пользоваться как студенты, так и специалисты и преподаватели, работающие в этой сфере, в своей повседневной деятельности.

Уверены, что, передавая эту книгу университетам и юридическим институтам, делаем значимую базу знаний доступной для всей соответствующей аудитории. Надеемся, что данное издание станет ценным справочным источником для каждого, кто работает в сфере права".