Президент Словении поздравила Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Президент Республики Словения Наташа Пирц-Мусар направила поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

По случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Словения и Азербайджанской Республикой прошу принять мои искренние поздравления, пожелания дальнейших успехов, счастья и благополучия народу Азербайджана.

С большим удовлетворением отмечаю, что за последние три десятилетия дружественные отношения и конструктивные связи между Словенией и Азербайджаном как в двустороннем, так и в многостороннем форматах развивались на основе взаимного уважения, доверия и общей приверженности сотрудничеству. Уверена, что отношения между нашими странами будут успешно углубляться и расширяться в областях, представляющих взаимный интерес, в частности, в сферах экономики, энергетической безопасности, развития новых технологий, дружественные связи между нашими народами будут укрепляться.

Наши совместные усилия по содействию международному миру и безопасности, поддержке устойчивого развития и борьбе с изменением климата демонстрируют нашу приверженность решению глобальных проблем посредством коллективных действий. Мы продолжим взаимодействие в рамках международных организаций для содействия взаимопониманию, стабильности и миру.

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение".