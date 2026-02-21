Дональд Трамп анонсировал 10-процентную пошлину на весь импорт в США

БАКУ/ Trend/ - Президент США Дональд Трамп планирует ввести ввести 10-процентную пошлину на весь импорт в США и сохранить действующие тарифы, касающиеся "национальной безопасности".

Как сообщает Trend, Дональд Трамп сделал это заявление на пресс-конференции в Белом доме.

"Следовательно, начиная с этого момента, все пошлины, касающиеся национальной безопасности, остаются в силе, полностью в силе. Сегодня я также подпишу указ, устанавливающий глобальную пошлину в размере 10% в дополнение к уже применяемым нормальным пошлинам", - заявил Трамп.