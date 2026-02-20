В Азербайджане установят штрафы за использование электронных сигарет

БАКУ /Trend/ - Будут определены штрафы за использование электронных сигарет.

Как сообщает Trend, этот вопрос отражен в законопроекте о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту закона, за использование электронных сигарет в местах, запрещенных pаконом «Об ограничении использования табачных изделий», на улицах и в других общественных местах, будет налагаться штраф в размере 30 манатов.

В случае принятия закон вступит в силу 1 апреля 2026 года.

После обсуждения законопроект был поставлен на голосование и принят в первом чтении.

Следует отметить, что запрет на импорт, экспорт, производство, хранение, продажу и использование электронных сигарет в Азербайджане вступит в силу 1 апреля 2026 года.

