Fitch Solutions назвала прогноз роста экономики Азербайджана на 2026 г.

БАКУTrend/- Компания BMI, входящая в состав Fitch Solutions, прогнозирует рост экономики Азербайджана на 2,5% в 2026 году после увеличения на 1,4% в 2025 году, сообщает Trend со ссылкой на данные компании.

«Мы считаем, что внутренний спрос, поддерживаемый снижением инфляции и относительно стабильным рынком труда, будет способствовать постепенному восстановлению экономического роста», - отмечается в отчете BMI.

Аналитики компании ожидают, что нефтяной сектор продолжит сталкиваться с трудностями на фоне снижения мировых цен на нефть и фискальных ограничений.

"Хотя нефтяной сектор остается доминирующим экспортным направлением, усилия по диверсификации экономики продолжают приносить результаты, обеспечивая определенную устойчивость к внешним ценовым шокам. По состоянию на декабрь 2025 года (последние доступные данные) ВВП Азербайджана от нефтяного сектора составил 47,4% от общего объёма, тогда как доля ненефтяного ВВП достигла 52,7%; при этом общий объем производства сократился на 2,6% в годовом выражении после сокращения нефтяного производства на 7,3%, несмотря на рост ненефтяного ВВП на 8,6%", - отмечается в отчете.

По мнению BMI, рост экономики в 2026 году будет во многом обеспечен домашним потреблением, которое выиграет от стабильного рынка труда, исторически низкой безработицы на уровне около 5,2% и значительного роста реальных заработных плат.

"Ожидается, что частное потребление внесет примерно 2,5 процентных пункта в общий рост ВВП в 2026 году, отражая более высокую уверенность потребителей и снижение инфляции по сравнению с 2025 годом. В то же время ненефтяной сектор продолжит расширяться благодаря целенаправленным политическим мерам и недавним торгово-инвестиционным соглашениям, включая новые сделки с Китаем, Германией, Турцией и несколькими европейскими партнёрами", - говорится в отчете.