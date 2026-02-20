Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Публичные юридические лица "Агентство развития медиа" и "Центр социальных исследований" реорганизуются - Указ

Политика Материалы 20 февраля 2026 17:09 (UTC +04:00)
Гюльнара Керимова
БАКУ/Trend/ - Публичные юридические лица «Агентство по развитию медиа» и «Центр социальных исследований» проходят процесс реорганизации.

Как сообщает Trend, соответствующий Указ подписал Президент Ильхам Алиев.

Согласно Указу:

- публичное юридическое лицо "Агентство развития медиа Азербайджанской Республики" реорганизуется путем присоединения к нему публичного юридического лица "Центр социальных исследований";

- публичное юридическое лицо "Центр анализа международных отношений" реорганизуется в публичное юридическое лицо "Центр анализа международных отношений и мультикультурализма" путем присоединения к нему Бакинского международного центра мультикультурализма.

С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.

