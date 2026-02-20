Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Словении

Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Политика Материалы 20 февраля 2026 16:45 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Республики Словения Наташе Пирц-Мусар.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Уважаемая госпожа Президент,

От себя лично и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю 30-й годовщины установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Словения.

Связывающие наши страны и народы отношения дружбы и сотрудничества важны для нас. Отрадно, что за прошедшие тридцать лет наши двусторонние отношения укрепились, вызывающее взаимный интерес взаимовыгодное сотрудничество в различных областях неуклонно развивалось.

Верю, что, используя имеющиеся возможности на благо наших народов, мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути развития и расширения азербайджано-словенских дружеских отношений и партнерства как на двусторонней основе, так и в рамках Европейского Союза.

Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Словении – постоянного благополучия и процветания".

