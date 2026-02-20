В город Ходжавенд прибыла первая группа бывших вынужденных переселенцев (ФОТО)

ХОДЖАВЕНД /Trend/ - Завершен первый этап переселения в город Ходжавенд и одноименное село.

Как сообщает Карабахское бюро Trend, на первом этапе в город Ходжавенд переселено 50 семей (194 человека), а в село Ходжавенд – 20 семей (94 человека).



Вернувшиеся в родной край жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, погибших на этом пути.



В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева продолжается Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории.

Как сообщает Карабахское бюро Trend, в город Ходжавенд и одноименное село отправлена первая группа переселенцев в составе семей, ранее временно проживавших в различных частях республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

