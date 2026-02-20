Гендиректор ЦБА о перспективах создания исламских банков в Азербайджане (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с 2026 года планируется начать внедрение продуктов исламского банкинга. В рамках специального режима регулирования Центрального банка Азербайджана уже начат процесс вывода на рынок первых продуктов, параллельно продолжается работа по совершенствованию нормативно-правовой базы.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал генеральный директор Центрального банка Азербайджана Шахин Махмудзаде.

Он рассказал о мерах, предпринимаемых для вывода продуктов исламского банкинга на рынок Азербайджана, соответствующих изменениях в законодательстве, механизмах льгот, международном сотрудничестве и других вопросах.

Ш.Махмудзаде отметил, что уже предприняты конкретные шаги по внедрению продуктов исламского банкинга на азербайджанском рынке. Он напомнил, что в рамках специального режима регулирования Центробанка с 02.02.2026 года сроком на один год со стороны ЗАО Rabitəbank начато привлечение средств юридических и физических лиц на основе принципа "Mudaraba" в соответствии с принципами исламского банкинга, и клиентам уже предлагаются продукты финансирования основных средств и оборотных товаров субъектов предпринимательства посредством механизма "Murabaha".

"Дополнительно, начиная с апреля текущего года, сроком на один год, в рамках специального режима регулирования Международным банком Азербайджана предусмотрено предложение клиентам продукта "Murabaha" по финансированию недвижимого имущества и движимого имущества, зарегистрированного в официальном реестре, юридических лиц-резидентов и индивидуальных предпринимателей. После вступления в силу предлагаемых изменений в законодательные акты, касающиеся исламского банкинга, в рамках модели "альтернативного окна" банками будет предусмотрено предоставление следующих видов финансирования: договор на основе заказа для производства или строительства - İstisna; финансирование на основе купли-продажи - Murabaha; финансирование на основе аренды - İjara (аналог финансового лизинга в традиционной банковской деятельности); финансирование (вклад), основанное на распределении прибыли и убытков между банком и клиентом - Mudaraba; продукт, аналогичный депозиту до востребования - Wadia. В свою очередь, небанковскими кредитными организациями будет предусмотрено предоставление только İstisna, Murabaha, İjara", - сказал он.

Отметим, что Центральный банк Азербайджана планировал представить правительству изменения в законодательство, связанные с исламским банкингом, до конца 2025 года. Гендиректор также рассказал о работе по внесению изменений в Гражданский кодекс, закон "О банках" и Налоговый кодекс.

"Этот вопрос также является одним из важных направлений. В настоящее время соответствующие поправки к Гражданскому кодексу, Налоговому кодексу, законам Азербайджанской Республики "О банках", "О небанковских кредитных организациях", "О государственной пошлине", "О кредитных бюро" и "О приватизации государственной собственности" переданы на юридическую экспертизу. Планируется как можно скорее представить проект поправок правительству. В то же время, после принятия проекта поправок к Кодексу и законам, на следующем этапе планируется определить пруденциальную нормативно-правовую базу для регулирования рисков, возникающих при применении исламских финансовых продуктов", - сказал Ш.Махмудзаде.

Генеральный директор Центрального банка также затронул вопрос об освобождении исламских финансовых операций от НДС. Он отметил, что финансовые услуги, предоставляемые в рамках альтернативной (исламской) банковской деятельности, приравниваются к тому же налоговому режиму, что и традиционные банковские услуги, и служат для обеспечения налоговой нейтральности между традиционной и альтернативной банковской деятельностью. Ш.Махмудзаде отметил, что упомянутый вопрос отражен в подготовленном проекте поправок к законодательству, и планируется в ближайшее время представить проект соответствующим государственным органам.

"Внедрение продуктов исламского банкинга в рамках модели "окон исламского банкинга" или "альтернативного окна" обеспечивает создание дополнительного дохода для банков за счет повышения финансовой инклюзивности, привлечения новых сегментов клиентов и внедрения новых продуктов. Одновременно с этим расширение видов депозитов повлияет на увеличение ликвидности", - отметил генеральный директор.

Он напомнил, что в Азербайджане нет банка, полностью действующего по исламским принципам, и уточнил, возможно ли будет в ближайшем будущем создать полноценные исламские банки. "Выбор модели требует поэтапного подхода. Как я уже отмечал, внедрение исламского банкинга в ближайшем будущем планируется в рамках модели "исламских окон". Вопрос о создании исламских банков можно будет рассмотреть на следующем этапе с учетом практических результатов внедрения исламских финансовых продуктов в стране и динамики развития рынка", - сказал он.

Ш.Махмудзаде также рассказал о шагах, предпринятых для создания нормативно-правовой базы для эмиссии сукуков в стране. Он отметил, что в настоящее время при поддержке Исламского банка развития Центральный банк реализует проект технической помощи по созданию правовой базы для сукуков - исламского финансового инструмента.

"В отличие от традиционных облигаций, сукук не создает отношений чистого долга, а выражает право инвестора на долю в конкретном активе или проекте, тем самым напрямую связывая финансирование с реальной экономической деятельностью. Эта особенность делает его инструментом, предоставляющим дополнительные финансовые ресурсы для субъектов предпринимательства, укрепляющим доверие инвесторов и диверсифицирующим доступ к рынкам капитала. Для малых и средних предприятий (МСП) сукук может способствовать увеличению их ресурсов и облегчению доступа к долгосрочному финансированию за счет использования структурированных механизмов через финансовые институты.

Что касается инфраструктурных проектов, сукук может создать альтернативный канал финансирования в капиталоемких секторах, таких как энергетика, транспорт, промышленность и недвижимость, обеспечивая долгосрочный и стабильный источник финансирования. Международный опыт показывает, что проектные структуры сукук широко используются при финансировании крупных инфраструктурных проектов и позволяют диверсифицировать финансовые затраты, привлекая интерес инвесторов", - сказал он.

Ш.Махмудзаде также отметил, что сотрудничество с международными финансовыми институтами в контексте возможного появления рынка сукук может открыть дополнительные возможности в плане укрепления нормативно-правового и институционального потенциала, обмена техническими знаниями и опытом. Он подчеркнул, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе такой подход может создать условия для постепенного расширения возможностей Азербайджана в области исламских финансовых инструментов в регионе и формирования доверия иностранных инвесторов.

Кроме того, Центральный банк Азербайджана определил международное сотрудничество в развитии исламских финансов как приоритетное направление. Ш. Махмудзаде также рассказал о внедрении возможных моделей регулирования, механизмов шариатского контроля и программ подготовки кадров на основе опыта Исламского банка развития и таких стран, как Пакистан и Малайзия. По его словам, изучение международного опыта играет важную роль в этом процессе.

"Таким образом, помимо формирования нормативно-институциональной базы для применения и развития исламских финансов, одним из главных приоритетов считается создание кадрового потенциала с необходимыми знаниями и навыками в этой области. С этой целью изучается передовой опыт таких стран, как Турция, Пакистан и Малайзия, а также осуществляются регулярный обмен опытом, знаниями и участие в программах подготовки кадров в рамках сотрудничества с Исламским банком развития, и планируется продолжить эту работу на следующих этапах", - сказал он.

