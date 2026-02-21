Стоимость электронных закупок в Азербайджане увеличилась

БАКУ /Trend/ - В 2025 году стоимость 9965 электронных закупок составило 4,9 миллиарда манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики.

По информации, по сравнению с соответствующим периодом 2024 года количество электронных закупок увеличилось на 1,8%, а их стоимость - на 11,4%.

Сообщается, что по конкурсам, проведение которых состоялось в 2025 году, среднее количество участников составило: по методу открытого тендера - 3,7, по методу запроса котировок - 3,4, а в целом - 3,5.

Отмечено, что в 2025 году по сравнению с 2024 годом зафиксирован рост среднего числа участников государственных закупок на 2,9%.

