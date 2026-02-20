Милли Меджлис создаст рабочие группы по межпарламентским связям с рядом стран

БАКУ /Trend/ - Будут созданы рабочие группы по межпарламентским отношениям между Азербайджаном и Кенией, Гамбией, Лаосом и Мальдивами.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в проекте постановления Милли Меджлиса о внесении изменений в постановление Милли Меджлиса "Об избрании руководителей рабочих групп по межпарламентским связям Милли Меджлиса Азербайджанской Республики", который обсуждался на заседании комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям, состоявшемся 19 февраля.

Согласно проекту постановления, председателями рабочих групп будут следующие депутаты:

- Рабочая группа по межпарламентским связям Азербайджан - Кения: Намазов Рамид Закир оглу;

- Рабочая группа по межпарламентским связям Азербайджан - Гамбия: Гурбанов Эйваз Дашдемир оглу;

- Рабочая группа по межпарламентским связям Азербайджан - Лаос: Пашаева Гюльшан Мамедали гызы;

- Рабочая группа по межпарламентским связям Азербайджан - Мальдивы: Аллахверанов Азер Керим оглу.

Руководителем рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан - Непал станет Гафаров Васиф Вагиф оглу.

Отметим, что в настоящее время руководителем рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан - Непал является Гусейнли Али Мухаммед оглу.

