Центробанк Азербайджана готовит законодательную базу для исламского банкинга

БАКУ/Trend/ - В настоящее время соответствующие поправки к Гражданскому кодексу, Налоговому кодексу, законам Азербайджанской Республики "О банках", "О небанковских кредитных организациях", "О государственной пошлине", "О кредитных бюро" и "О приватизации государственной собственности" переданы на юридическую экспертизу.



Об этом в эксклюзивном интервью Trend заявил генеральный директор Центрального банка Азербайджана Шахин Махмудзаде.



Он отметил, что планируется как можно скорее представить проект поправок правительству.



"В то же время, после принятия проекта поправок к Кодексу и законам, на следующем этапе планируется определить пруденциальную нормативно-правовую базу для регулирования рисков, возникающих при применении исламских финансовых продуктов", - сказал Ш.Махмудзаде.

Генеральный директор Центрального банка также затронул вопрос об освобождении исламских финансовых операций от НДС. Он отметил, что финансовые услуги, предоставляемые в рамках альтернативной (исламской) банковской деятельности, приравниваются к тому же налоговому режиму, что и традиционные банковские услуги, и служат для обеспечения налоговой нейтральности между традиционной и альтернативной банковской деятельностью. Ш.Махмудзаде отметил, что упомянутый вопрос отражен в подготовленном проекте поправок к законодательству, и планируется в ближайшее время представить проект соответствующим государственным органам.