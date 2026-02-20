Грузия увеличила экспорт нефтепродуктов в январе

БАКУ /Trend/ - В январе 2026 года Грузия поставила на внешние рынки 145 тысяч тонн нефтепродуктов на общую сумму 56 миллионов долларов, говорится в сообщении Национальной службы статистики, передает Trend.

Сообщается, что речь идет именно о местном экспорте переработанной продукции, а не о реэкспорте. По сравнению с январем 2025 года показатель увеличился более чем на 300 процентов.

Эксперты объясняют резкий рост запуском нефтеперерабатывающего завода в Кулеви. Уже в четвертом квартале 2025 года наблюдалась положительная динамика: в ноябре объем экспорта достиг 30,1 миллиона долларов, а в декабре — 31,9 миллиона.

Одновременно увеличились и объемы импорта сырой нефти для переработки. В 2025 году в страну было импортировано 225,3 тыс. тонн нефти на 96,6 млн долларов — весь объем пришелся на Россия. В январе 2026 года поставки составили 39,9 тыс. тонн на сумму 15,2 млн долларов.