Инара Бабаева об исторической премьере "Фирузы": Я возвращаю голос, который однажды был прерван… (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева состоялась премьера концерта-спектакля "Фируза", музыку и либретто к которому написал заслуженный деятель искусств Исмаил Гаджибеков. В основе концерта-спектакля - опера, задуманная великим композитором Узеиром Гаджибейли, которая занимала особое место в его творческом наследии, но в своё время осталась незавершённой. Теперь эта идея получила новую сценическую жизнь и впервые была представлена публике.

Концерт-спектакль был организован Азербайджанским государственным академическим театром оперы и балета. На вечере выступили симфонический оркестр под управлением заслуженного артиста Эйюба Гулиева и хор театра, хормейстер - заслуженный деятель искусств Севиль Гаджиева, концертмейстеры – Тофиг Шыхыев, Роза Салимова и Нушаба Иса. Оркестровка III и IV картин оперы принадлежит композитору Руфату Халилову, а cтихи - народному поэту Джабиру Новрузу.

Исполнительница главной роли, заслуженная артистка Инара Бабаева поделилась с Trend Life впечатлениями о постановке произведения, имеющего особое значение для развития и обогащения национальной музыкальной культуры.

"Фируза - это голос, который ждал своего времени. Я не просто исполнила партию Фирузы. Я прикоснулась к тишине, которая десятилетиями оставалась незавершённой. Когда я впервые открыла клавир, я почувствовала не волнение - а ответственность. Перед историей. Перед именем Узеира Гаджибейли. Перед тем культурным пространством, в котором рождалась азербайджанская профессиональная музыка. Фируза - это не только героиня. Это символ. Это образ женщины, в которой соединяются достоинство, сила и внутренняя тишина. Она не кричит. Она звучит глубоко. Быть первой - значит не иметь опоры на традицию. Нет записей. Нет интерпретаций. Нет канона. Есть только ты - и музыка. И в этом - самая большая свобода и самая большая ответственность", - отметила Инара Бабаева.

По её словам, проект стал не только выражением глубокого уважения к творчеству Узеира Гаджибейли и Исмаила Гаджибекова, но и успешным примером синтеза национальных оперных традиций с современным художественно-эстетическим мышлением.

"Музыка Узеира Гаджибейли всегда несёт в себе масштаб. Это не просто мелодия - это культурный код. Когда Исмаил Гаджибеков завершил эту оперу, он не просто дописал партитуру. Он продолжил диалог поколений. Я ощущала, что нахожусь внутри этого диалога. На сцене я не играла Фирузу. Я позволяла ей говорить через меня. И в какой-то момент пришло осознание: я не исполняю роль - я возвращаю голос, который однажды был прерван. Для артиста нет большего счастья, чем участвовать в рождении истории. Эта премьера - не просто событие. Это акт культурной памяти", - отметила она.

По словам Инары Бабаевой, "Фируза" - это музыкальная летопись чистой любви, духовной силы и испытаний судьбы.

"Мы часто говорим о наследии, как о чём-то прошлом. Но наследие - это не архив. Это живой организм. Оно требует смелости, чтобы быть услышанным сегодня. И если моя интерпретация станет отправной точкой для будущих поколений певиц - значит, Фируза действительно обрела свою сценическую жизнь. Для меня это не вершина. Это ответственность, которую я принимаю с достоинством. Потому что сцена - это место, где история продолжает звучать", - добавила исполнительница.

