Считавшийся пропавшим без вести шехид Хидаят Велиев похоронен в Барде (ФОТО)

20 февраля 2026
Аслан Мамедли
БАКУ/Trend/ - В Барде похоронен шехид Хидаят Велиев.

Как сообщает карабахское бюро Trend, Велиев Хидаят Иса оглы, чьи останки были идентифицированы спустя 33 года, был похоронен на кладбище родного села Зюмюрхан.

В церемонии похорон приняли участие жители района, государственные чиновники и близкие шехида.

Отметим, что Хидаят Велиев родился в 1971 году в селе Зюмюрхан Бардинского района. В период Первой Карабахской войны он участвовал в боях за защиту Родины. В феврале 1994 года пропал без вести на Муровдагском хребте Кяльбаджарского района.

