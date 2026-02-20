Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Япония рассчитывает на подписание новых соглашений о сотрудничестве с Азербайджаном в сфере ИКТ - посол (Эксклюзив)

Политика Материалы 20 февраля 2026 18:53 (UTC +04:00)
Япония рассчитывает на подписание новых соглашений о сотрудничестве с Азербайджаном в сфере ИКТ - посол (Эксклюзив)

Читайте Trend в

Айтадж Ширалиева
Айтадж Ширалиева
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Япония рассчитывает на подписание новых соглашений о сотрудничестве с Азербайджаном в сфере ИКТ.

Об этом Trend сказал посол Японии в Азербайджане Кацуя Ватанабэ в кулуарах торжественного приёма по случаю дня рождения Его Величества Императора Японии.

“В прошлом году между Азербайджаном и Японией был подписан меморандум о взаимопонимании в сфере информационно-коммуникационных технологий. Считаю, что в дальнейшем между нашими странами будут подписаны соглашения о сотрудничестве в этой области.

Надеюсь, что в будущем наше сотрудничество еще более расширится”, - сказал посол.

Лента

Лента новостей

Читать все новости