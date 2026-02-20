Fitch Solutions: Модернизация логистики укрепит роль Азербайджана как регионального транзитного хаба

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане обязательства по энергетической безопасности, морской инфраструктуре и модернизации логистики, как ожидается, усилят его роль в качестве регионального транзитного хаба, считают аналитики компании BMI, входящей в состав Fitch Solutions, передает в пятницу Trend.

"В Азербайджане обязательства по энергетической безопасности, морской инфраструктуре и модернизации логистики, по оценкам аналитиков, усилят его позиции как регионального транзитного узла. Инвесторы уже проявили высокий интерес к Маршруту Трампа для международного мира и процветания (TRIPP), при этом вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс отметил, что в соответствующие проекты могут быть вложены миллиарды долларов США", - говорится в отчете.

Аналитики компании напоминают, что вовлеченность США в регион началась с саммита в Вашингтоне в августе 2025 года, когда лидеры Армении и Азербайджана парафировали текст мирного соглашения.

"В рамках этих переговоров США взяли на себя обязательство поддержать Армению в создании транзитного коридора через ее территорию, который соединит основную часть Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой на границе с Турцией. TRIPP, в соответствии с соглашением, подписанным Арменией в январе 2026 года, будет принадлежать США на 74%. В феврале в регион с визитом прибыл вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс, и вновь выразил поддержку стратегическому партнерству с обоими столицами", - говорится в отчете BMI.

Отметим, что 8 августа 2025 года по итогам трехсторонней встречи с Президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию об обеспечении мира между Баку и Ереваном и налаживании транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и его Нахчыванской АР. Этот проект получил название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания".

В январе 2026 года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Марко Рубио встретились в Вашингтоне и представили рамочную программу реализации проекта TRIPP.

В совместном заявлении Мирзояна и Рубио говорится, что Армения намерена одобрить и поддержать создание компании TRIPP Development Company, которая будет отвечать за развитие проекта TRIPP. Компании будет предоставлено право на реализацию проекта на первоначальный период в 49 лет. Ереван планирует предложить Вашингтону 74 процента акций компании TRIPP Development Company, а 26 процентов оставить себе.