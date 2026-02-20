Fitch Solutions: Центробанк Азербайджана сохранит осторожную денежно-кредитную политику

БАКУ/Trend/ - Центробанк Азербайджана сохранит осторожную денежно-кредитную политику.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в отчете BMI, которая входит в группу Fitch Solutions.

Аналитики компании ожидают, что инфляция в Азербайджане в 2026 году снизится умеренно. По прогнозу, годовая инфляция к концу 2026 года составит 5,0%, снизившись с 5,6% в 2025 году, что позволит удержаться в пределах целевого диапазона Центрального банка Азербайджана.

«Однако риски по-прежнему склоняются к повышению из-за геополитической напряжённости и нарушений цепочек поставок, особенно связанных с санкциями, влияющими на экспорт продовольствия из России. В ответ на эти риски Центральный банк, как ожидается, сохранит осторожную денежно-кредитную политику, постепенно снижая ключевую процентную ставку до 6% к концу 2026 года с текущих 6,5%. Курс маната будет оставаться строго управляемым, с фиксированным уровнем 1,70 AZN за доллар США, что отражает долгосрочную приверженность властей стабильности национальной валюты», - говорится в отчете.

Согласно прогнозу, фискальная политика в 2026 году будет ориентирована на консервативный подход, направленный на постепенное снижение зависимости бюджета от нефтяных доходов.

«Правительство ожидает дефицит бюджета на уровне около 1,9% ВВП, что примерно соответствует показателю 2025 года. Доходы и расходы бюджета вырастут лишь незначительно — примерно на 0,7% к предыдущему году, что отражает намеренное сдерживание на фоне неопределенности на нефтяном рынке. Особое внимание уделяется увеличению доли ненефтяных доходов, которые в 2026 году, как прогнозируется, вырастут двузначными темпами и превысят 57% от общего объема доходов», — подчеркнули аналитики.

При этом, согласно прогнозам, трансферты из Государственного нефтяного фонда (SOFAZ) сократятся на 11%, что свидетельствует о постепенном переходе к долгосрочной фискальной устойчивости.

Несмотря на рост экспорта энергоносителей в Европу, Fitch Solutions ожидает существенного сокращения профицита текущего счёта — с 5,0% в 2024 году до 2,6% в 2025 и 2,5% в 2026 году: «Основными экспортными доходами продолжат оставаться нефть и газ, доля которых превысит 80% от общего объёма экспортной выручки».