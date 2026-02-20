Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
ВТБ (Азербайджан) запустил сервис приема платежей по QR для предпринимателей

ИКТ Материалы 20 февраля 2026 15:07 (UTC +04:00)
Фото: Bank VTB

ВТБ (Азербайджан) запустил новый цифровой сервис, позволяющий индивидуальным предпринимателям принимать безналичные платежи по QR‑коду через систему AniPay.

Новое решение дает возможность формировать QR‑код напрямую в цифровых каналах банка, что позволяет принимать оплату без использования POS‑терминала или дополнительного оборудования - достаточно смартфона. После сканирования QR‑кода клиент подтверждает платеж, и средства мгновенно зачисляются на расчетный счет предпринимателя.

Сервис полностью интегрирован в экосистему цифровых каналов ВТБ (Азербайджан) и подключается дистанционно, что делает процесс максимально удобным для представителей малого бизнеса. Запуск решения расширяет возможности использования QR‑платежей через AniPay и упрощает расчеты для предпринимателей в сфере торговли и услуг.

«Мы последовательно расширяем и совершенствуем цифровую экосистему для предпринимателей, обеспечивая более удобные, быстрые и доступные расчётные решения. Интеграция с AniPay предоставляет бизнесу дополнительные возможности для приема платежей со смартфона в современном и эффективном формате», - прокомментировал Член правления, директор департамента развития корпоративного бизнеса ВТБ (Азербайджан) Турал Гусейнов.

AniPay — это инновационная система мгновенных платежей, созданная Центральным банком Азербайджана, которая позволяет физическим и юридическим лицам быстро переводить деньги, оплачивать услуги и налоги 24/7, используя упрощенные идентификаторы (номер телефона, FIN-код, ИНН) и QR-коды, а средства мгновенно зачисляются на счет.

