ВТБ (Азербайджан) запустил сервис приема платежей по QR для предпринимателей

ВТБ (Азербайджан) запустил новый цифровой сервис, позволяющий индивидуальным предпринимателям принимать безналичные платежи по QR‑коду через систему AniPay.

Новое решение дает возможность формировать QR‑код напрямую в цифровых каналах банка, что позволяет принимать оплату без использования POS‑терминала или дополнительного оборудования - достаточно смартфона. После сканирования QR‑кода клиент подтверждает платеж, и средства мгновенно зачисляются на расчетный счет предпринимателя.

Сервис полностью интегрирован в экосистему цифровых каналов ВТБ (Азербайджан) и подключается дистанционно, что делает процесс максимально удобным для представителей малого бизнеса. Запуск решения расширяет возможности использования QR‑платежей через AniPay и упрощает расчеты для предпринимателей в сфере торговли и услуг.

«Мы последовательно расширяем и совершенствуем цифровую экосистему для предпринимателей, обеспечивая более удобные, быстрые и доступные расчётные решения. Интеграция с AniPay предоставляет бизнесу дополнительные возможности для приема платежей со смартфона в современном и эффективном формате», - прокомментировал Член правления, директор департамента развития корпоративного бизнеса ВТБ (Азербайджан) Турал Гусейнов.

AniPay — это инновационная система мгновенных платежей, созданная Центральным банком Азербайджана, которая позволяет физическим и юридическим лицам быстро переводить деньги, оплачивать услуги и налоги 24/7, используя упрощенные идентификаторы (номер телефона, FIN-код, ИНН) и QR-коды, а средства мгновенно зачисляются на счет.