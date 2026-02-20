В Азербайджане установливаются штрафы за импорт и экспорт алмазов

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане устанавливаются штрафы за импорт и экспорт необработанных алмазов без разрешения соответствующего государственного органа будут установлены штрафы.

Как сообщает Trend, этот вопрос отражен в законопроекте о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, который обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, за импорт и экспорт необработанных алмазов без согласия органа, определенного соответствующим исполнительным органом:

- физические лица будут оштрафованы на сумму от 550 до 750 манатов;

- должностные лица — от 1 000 до 2 000 манатов;

- юридические лица — от 1 500 до 2 500 манатов.

Согласно законопроекту, необработанными алмазами считаются драгоценные камни, которые не прошли обработку или были лишь слегка обработаны, обломаны, разделены либо повреждены, и которые определяются соответствующим органом (учреждением), установленным исполнительным органом, в соответствии с кодами номенклатуры внешнеэкономической деятельности.

Отметим, что после принятия закона будет утверждён документ «О государственном контроле за импортом, экспортом, использованием, оборотом, учетом и хранением необработанных алмазов, включая отслеживание, а также форма и порядок выдачи сертификата в соответствии с требованиями Сертификационной схемы Кимберлийского процесса при экспорте необработанных алмазов».

Законопроект после обсуждений был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.