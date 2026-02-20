Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 20 февраля

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 20 февраля.
Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро к манату составил 1,9983 маната, 1 турецкая лира - 0,0388 маната, а 100 российских рублей - 2,2141 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|1,9983
|AUD
|1,1957
|BYN
|0,5927
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1173
|CZK
|0,0824
|CNY
|0,2462
|DKK
|0,2674
|GEL
|0,6352
|HKD
|0,2175
|INR
|0,0187
|GBP
|2,2849
|SEK
|0,1872
|CHF
|2,1911
|ILS
|0,5418
|CAD
|1,2416
|KWD
|5,5398
|KZT
|0,3446
|QAR
|0,4664
|KGS
|0,0194
|HUF
|0,5267
|MDL
|0,1
|NOK
|0,1775
|UZS
|0,014
|PKR
|0,6074
|PLN
|0,473
|RON
|0,392
|RUB
|2,2141
|RSD
|0,017
|SGD
|1,3394
|SAR
|0,4532
|xdr
|2,3353
|TRY
|0,0388
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0393
|JPY
|1,0955
|NZD
|1,0108