Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 20 февраля

Экономика Материалы 20 февраля 2026 09:16 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 20 февраля

Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 20 февраля.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 1,9983 маната, 1 турецкая лира - 0,0388 маната, а 100 российских рублей - 2,2141 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,9983
AUD 1,1957
BYN 0,5927
AED 0,4628
KRW 0,1173
CZK 0,0824
CNY 0,2462
DKK 0,2674
GEL 0,6352
HKD 0,2175
INR 0,0187
GBP 2,2849
SEK 0,1872
CHF 2,1911
ILS 0,5418
CAD 1,2416
KWD 5,5398
KZT 0,3446
QAR 0,4664
KGS 0,0194
HUF 0,5267
MDL 0,1
NOK 0,1775
UZS 0,014
PKR 0,6074
PLN 0,473
RON 0,392
RUB 2,2141
RSD 0,017
SGD 1,3394
SAR 0,4532
xdr 2,3353
TRY 0,0388
TMT 0,4857
UAH 0,0393
JPY 1,0955
NZD 1,0108
