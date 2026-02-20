Компания центральных нефтяных зон Ирана увеличила объемы добычи

БАКУ /Trend/ - С начала текущего иранского года (21 марта 2025 года) добыча нефти Компанией центральных нефтяных зон Ирана увеличилась на 6,2 тысячи баррелей в сутки.

Как сообщает Trend, об этом заявил исполнительный директор компании Пейман Имани.

По его словам, в этот период добыча газа компании увеличилась на 3,7 миллиона кубометров в сутки.

Имани добавил, что недавний запуск газового месторождения Тус приведет к устойчивой добыче 3-5 миллионов кубометров газа в сутки в будущем.

Отметим, что в ведении Компании центральных нефтяных зон Ирана находятся 84 нефтяных и газовых месторождения в 11 провинциях Ирана. На данный момент разработано 13 газовых и 13 нефтяных месторождений. Максимальный потенциал добычи компании составляет около 250 тысяч баррелей нефти и 250 миллионов кубометров газа в сутки.