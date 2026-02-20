«Региональная служба водной мелиорации» и «Объединенная служба водоснабжения крупных городов» будут реорганизованы — Указ

БАКУ /Trend/ - «Региональная служба водной мелиорации» и «Объединенная служба водоснабжения крупных городов» будут реорганизованы.

Как сообщает Trend, соответствующий указ подписал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Согласно указу, в подчинении Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана будут реорганизованы следующие структуры:

- публичное юридическое лицо «Региональная служба водной мелиорации» будет преобразовано в закрытое акционерное общество «Региональная водная мелиорация»;

- публичное юридическое лицо «Объединенная служба водоснабжения крупных городов» будет преобразовано в закрытое акционерное общество «Водоснабжение крупных городов».

