В Баку прошла презентация учебника "Адвокатская деятельность"

БАКУ /Trend/ - Книга "Адвокатская деятельность" является итогом обширных исследований и совместной работы шести авторов.

Об этом сказал сегодня председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров на официальной презентации учебника "Адвокатская деятельность", сообщает Trend.

"Были проведены сравнительные исследования, большое место уделено международной практике. В частности, отдельно была изучена адвокатская практика тюркских государств. Это новый и важный подход", - сказал он.

A.Багиров добавил, что книга является обширным исследовательским трудом и уже ведется работа над следующим томом.

По его словам, в стране действуют около трех тысяч адвокатов, и за последние годы это число увеличилось более чем в три раза. Это многообещающая тенденция, и такие книги и учебные пособия еще больше повысят интерес будущих юристов к этому направлению.

