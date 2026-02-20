Посольство Азербайджана приняло участие в международной выставке «День дипломатии», проходившей в Туркменистане (ФОТО)

Посольство Азербайджанской Республики в Туркменистане приняло участие в международной выставке, посвящённой «Дню дипломатии», которая состоялась в Институте международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана.

В рамках выставки были представлены публикации, отражающие богатое историческое наследие, культуру и искусство нашей страны, а также её туристический потенциал. Были распространены брошюры, посвящённые проектам «Made in Azerbaijan», «Travel to Azerbaijan» и «WUF13», а также представлен видеоролик, посвящённый туристическому потенциалу Азербайджана.

Участникам мероприятия была предоставлена подробная информация о мероприятии WUF13, которое состоится в Баку с 17 по 22 мая в рамках «Года градостроительсва и архитектуры» в Азербайджане. Также была освещена растущая роль нашей страны в области устойчивой урбанизации, инклюзивного городского планирования, достижения целей устойчивого развития и глобальной повестки дня в области городского планирования.

Заместитель председателя Кабинета Министров Туркменистана, министр иностранных дел Рашид Мередов вместе с официальными лицами страны и представителями дипломатического корпуса ознакомились с экспозицией, посвящённой Азербайджану. Гости выставки проявили значительный интерес к презентациям об Азербайджане.

Одновременно с этим посол Гисмет Гезалов дал интервью представителям туркменских СМИ.