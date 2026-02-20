Посольство Азербайджана в США распространило заявление в связи с провокацией в Вашингтоне

БАКУ /Trend/ - 19 февраля 2026 года во время визита Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в США для участия в первом заседании Совета мира, группа протестующих совершила провокационные действия перед отелем Waldorf Astoria Washington DC в городе Вашингтон.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении посольства Азербайджана в США.

Подчеркивается, что при приближении президентского кортежа к территории отеля протестующие попытались силой проникнуть в охраняемую зону и совершили акты нападения, направленные на президентский автомобиль.

Учитывая, что воспрепятствование движению охраняемого транспортного средства главы государства либо физическое вмешательство создает серьезную угрозу безопасности, у Службы безопасности Президента не оставалось иного выбора, кроме как немедленно вмешаться. Принятые меры осуществлялись в соответствии со стандартными процедурами и были направлены исключительно на обеспечение безопасности и охраны.

Кроме того, как было заявлено Секретной службой США, территория отеля входит в официальный охраняемый периметр.

«Таким образом, мы решительно отвергаем попытки искажённого представления мер безопасности, реализованных в ответ на действия, направленные против лидера страны и охраняемого кортежа, а также распространение необоснованных претензий.

Сотрудники служб безопасности Азербайджана всегда действуют в тесной координации с принимающей стороной. Призываем проявлять ответственность при распространении информации и воздерживаться от выводов на основе неподтвержденных утверждений», — отмечается в заявлении.