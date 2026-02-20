Обнародована повестка очередного заседания Милли Меджлиса Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Обнародована повестка пленарного заседания весенней сессии Милли Меджлиса, которая состоится 24 февраля, сообщает Trend.

На заседании будут обсуждаться следующие вопросы:

1. О внесении изменений в решение Милли Меджлиса Азербайджанской Республики "Об избрании руководителей рабочих групп по межпарламентским связям Милли Меджлиса Азербайджанской Республики".

2. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "О дорожном движении" и "Об автомобильных дорогах" (третье чтение).

3. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об инвестиционной деятельности" (третье чтение).

4. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О медицинском страховании".

5. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики и Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение).

6. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об исполнении наказаний (второе чтение).

7. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики и закон Азербайджанской Республики "О приобретении земель для государственных нужд" (второе чтение).

8. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики "О персональном учете в системе государственного социального страхования" и "О трудовых пенсиях" (второе чтение).

9. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О недрах Земли" (первое чтение).

10. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об автомобильном транспорте" (первое чтение).

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!