В Азербайджане вводится госконтроль за необработанными алмазами

БАКУ/Trend/ - Импорт, экспорт, использование, оборот, учет, хранение и отслеживание необработанных алмазов будут осуществляться под государственным контролем.

Как сообщает Trend, этот вопрос отражен в законопроекте о внесении изменений в Закон "О драгоценных металлах и драгоценных камнях", который обсуждался на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, необработанными алмазами будут считаться алмазы, которые не подвергались обработке или были только обточены, распилены или расколотые, а также включенные в перечень по кодам внешнеэкономической деятельности, определяемым соответствующим органом исполнительной власти.

Государственный контроль за импортом, экспортом, использованием, оборотом, учетом, хранением и отслеживанием необработанных алмазов будет осуществляться соответствующим органом исполнительной власти.

Также контроль включает соблюдение требований "Схемы сертификации Кимберлийского процесса" при экспорте необработанных алмазов. Форма сертификата и порядок его выдачи будут определяться уполномоченным органом.

Импорт и экспорт необработанных алмазов в Азербайджан возможны только из стран, являющихся участниками «Схемы сертификации Кимберлийского процесса». Решение о допуске к импорту или экспорту будет приниматься на основании заключения уполномоченного органа.

Отметим, что после принятия закона будет утверждён документ "О государственном контроле за импортом, экспортом, использованием, оборотом, учётом и хранением необработанных алмазов, включая отслеживание, а также форма и порядок выдачи сертификата в соответствии с требованиями Схемы сертификации Кимберлийского процесса при экспорте необработанных алмазов".

Проект закона после обсуждений был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.