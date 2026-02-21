В Иране выросло потребление сырой стали

БАКУ/Trend/ - За первые десять месяцев текущего иранского года (с 21 марта 2025 по 20 января 2026 года) потребление сырой стали в Иране по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта 2024 по 19 января 2025 года) увеличилось на 1,9%.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на отчет Ассоциации производителей стали Ирана.

Согласно отчету, за десять месяцев в Иране было потреблено примерно 20,6 миллиона тонн сырой стали. В то время как в аналогичный период прошлого года потребление сырой стали составляло 20,2 миллиона тонн.

В отчете также отмечается, что за десять месяцев потребление стальной продукции в стране составило 15,8 миллиона тонн.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, потребление стальной продукции сократилось на 3,4%. В прошлом году за аналогичный период было потреблено около 16,4 миллиона тонн стальной продукции.

В отчете добавляется, что за десять месяцев в стране было потреблено примерно 32,7 миллиона тонн губчатого железа. Потребление губчатого железа за указанный период по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 12,8%. В прошлом году за аналогичный период потребление губчатого железа составляло примерно 29 миллионов тонн.

По данным отчета, за десять месяцев в стране было потреблено 42,6 миллиона тонн железной руды в виде пеллет. Потребление пеллет сократилось на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда оно составляло 44,3 миллиона тонн.

В отчете говорится, что за десять месяцев потребление железной руды-концентрата составило 54 миллиона тонн. Потребление концентрата уменьшилось на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда оно составляло примерно 55 миллионов тонн.

Отметим, что производственный потенциал Ирана по стали составляет около 40 миллионов тонн в год.