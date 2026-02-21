Туркменистан может сократить торговые издержки благодаря безбумажной торговле - ЭСКАТО (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Полное внедрение механизмов безбумажной торговли может помочь Туркменистану и другим странам Центральной Азии сократить торговые издержки на 15%.

Об этом Trend сказал заместитель исполнительного секретаря Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихоокеанского региона (ЭСКАТО) Шомби Шарп.

"Цифровизация торговли и безбумажные системы способствуют прозрачности, инклюзивности и устойчивости. Эти инструменты глубже интегрируют государства-участники СПЕКА в глобальную систему торговли, основанную на правилах", - сказал Шарп.

Он отметил, что в мае 2022 года Туркменистан присоединился к Рамочному соглашению по упрощению трансграничной безбумажной торговли в Азии и Тихоокеанском регионе - международному соглашению ООН, позволяющему электронный обмен данными и документами, связанными с торговлей, включая совместимые системы "единого окна".

"Наши исследования показывают, что полное внедрение безбумажной торговли может помочь Туркменистану и другим экономикам Центральной Азии сократить торговые издержки на 15%. Такая эффективность обеспечивает то, чтобы выгоды торговли достигали каждого сообщества", - подчеркнул Шарп.

По словам исполнительного секретаря, ЭСКАТО также оказывала Туркменистану помощь в разработке национального плана действий по безбумажной торговле и в участии в программах повышения квалификации.

"Мы также содействовали участию страны в мероприятиях по повышению потенциала, таких как Неделя безбумажной торговли и Форум по упрощению торговли Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказал он.

Шарп добавил, что ЭСКАТО продолжает предоставлять институциональную и техническую поддержку через онлайн-обучение и международное сотрудничество.

"ЭСКАТО также предоставляет множество возможностей для онлайн-обучения в этой области, включая новый курс по совместимости системы "единого окна", разработанный совместно со Всемирным банком, и регулярные вебинары по ускорению цифровизации торговли, организованные совместно с Азиатским банком развития, Международной торговой палатой и Всемирной таможенной организацией", - отметил он.

Ранее, в январе делегация под руководством заместителя исполнительного секретаря ЭСКАТО Шомби Шарпа посетила Туркменистан в рамках Экономического форума СПЕКА 2026, который прошел 21-22 января в Ашхабаде в рамках Недели СПЕКА под эгидой Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА).