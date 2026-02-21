В Азербайджане выросла стоимость международных автогрузоперевозок

БАКУ /Trend/ - В январе текущего года автомобильным транспортом в Азербайджане было перевезено 463,2 тысячи тонн грузов на сумму 1,006 миллиарда долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

По информации, этот показатель на 40,4 миллиона долларов США или на 4,2% больше в стоимостном выражении и на 21,6 тысячи тонн или на 4,4% меньше в объемном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

За отчетный период автомобильным транспортом из Азербайджана было экспортировано около 184,9 тысячи тонн грузов на сумму 193,2 миллиона долларов США, что на 34,2 миллиона долларов США или на 21,5% больше в стоимостном выражении и на 12,6 тысячи тонн или на 6,3% меньше в объемном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В январе текущего года в Азербайджан автомобильным транспортом было импортировано 278,3 тысячи тонн грузов на сумму 812,7 миллиона ​​долларов США, что на 6,2 миллиона долларов США (0,8%) больше в стоимостном выражении и на 9 051 тысячу тонн (3,1%) меньше в объемном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Следует отметить, что в январе 2026 года в Азербайджан грузовым транспортом было перевезено в общей сложности 5,440 миллиона тонн грузов на сумму 3,538 миллиарда долларов США. Это на 1,5 миллиарда долларов США (30,5%) меньше в стоимостном выражении и на 1,099 миллиона тонн (16,8%) меньше в объемном выражении по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

В отчетный период из Азербайджана было экспортировано 4,678 миллиона тонн грузов транспортными средствами на сумму 2,236 миллиарда долларов США, что на 802,6 миллиона долларов США (26,4%) меньше в стоимостном выражении и на 910,7 тысячи тонн (16,3%) меньше в объемном выражении по сравнению с предыдущим годом.

В то же время, в январе текущего года в Азербайджан было импортировано 762,8 тысячи тонн грузов транспортными средствами на сумму 1,302 миллиарда долларов США. Это на 750,2 миллиона долларов США (36,5%) меньше в стоимостном выражении и на 188,4 тысячи тонн (19,8%) меньше в объемном выражении, чем за аналогичный период 2025 года.

