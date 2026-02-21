Экспорт товаров через иранский порт "Каспиан" увеличился

БАКУ/Trend/ - В течение 10 месяцев текущего иранского года (с 21 марта 2025 года по 20 января 2026 года) экспорт товаров через порт "Каспиан", расположенный на севере Ирана в провинции Гилан, увеличился на 181 процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта 2024 года по 19 января 2025 года).

Как сообщает Trend, об этом в ходе брифинга заявил заместитель директора Управления по вопросам Каспийского моря и портов Свободной торговой зоны Энзели Мейсам Мохаммадинеджад.

По его словам, за отчетный период через порт "Каспиан" было экспортировано более 310 тысяч тонн товаров. Он также отметил, что общий объем погрузочно-разгрузочных работ в порту составил 978 тысяч тонн, что на 53 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, за 10 месяцев в порту было обработано 472 тысячи тонн товаров первой необходимости, что на 20 процентов превышает показатель за аналогичный период прошлого года. В их числе - различные виды растительного масла и зерно.

Отметим, что порт "Каспиан" является крупнейшим портовым объектом Ирана на Каспийском море. Он создан с целью наращивания экспортного потенциала страны, расширения экономических связей с прикаспийскими государствами и укрепления сотрудничества в рамках международного транспортного коридора "Север–Юг".