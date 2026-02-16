Названо количество мин, обезвреженных за неделю на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало информацию о минных операциях, проведенных 9-15 февраля организациями, занимающимися разминированием на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили Trend в Агентстве Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA), в ходе операций по разминированию, проведенных на прошлой неделе в Тертере, Агдере, Кяльбаджаре, Агдаме, Ходжалы, Ханкенди, Ходжавенде, Лачине, Шуше, Физули, Губадлы, Джебраиле и Зангилане, было обнаружено и обезврежено 53 противопехотные мины, 7 противотанковых мин и 130 неразорвавшихся боеприпаса.

От мин и неразорвавшихся боеприпасов было очищено 385 гектаров земли.