ОАЭ и Азербайджан разрабатывают механизмы для долгосрочного сотрудничества в сфере экологии — посол (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - ОАЭ и Азербайджан разрабатывают механизмы и меморандумы для обеспечения долгосрочного сотрудничества в области климата и окружающей среды.

Об этом сказал Trend посол ОАЭ в Азербайджане Мухаммед Аль Блуши в рамках "круглого стола" по вопросам сельского хозяйства и продовольствия Азербайджан — ОАЭ, состоявшегося сегодня в Баку.

Он отметил, что сегодняшняя встреча между делегациями ОАЭ и Азербайджана была очень продуктивной и полезной в плане обсуждения возможностей сотрудничества в различных областях, особенно в агропродовольственной сфере:

«Мы благодарны за организацию этой встречи. Существуют возможности для сотрудничества в таких областях, как торговля, инновации, а также экология и климат. Наши команды активно работают в этом направлении, и мы уверены, что в короткие сроки добьёмся хороших результатов», — сказал посол.

Говоря о долгосрочном стратегическом сотрудничестве между двумя странами, он отметил, что разрабатываются механизмы и меморандумы для обеспечения устойчивого взаимодействия в области климата и экологии. "В 2025 году было подписано соглашение о всестороннем стратегическом партнёрстве между ОАЭ и Азербайджаном. Это соглашение откроет новые возможности для широкого сотрудничества в различных сферах», - добавил Мухаммед Аль Блуши.