ОАЭ готовы расширить сотрудничество с Азербайджаном в сфере сельского хозяйства - министр

БАКУ /Trend/ - ОАЭ готовы расширить сотрудничество с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства и продовольственной безопасности.

Об этом сказала сегодня журналистам министр по вопросам изменения климата и окружающей среды ОАЭ Амна Аль-Дахак Аль-Шамси в рамках "круглого стола" по вопросам сельского хозяйства и продовольствия Азербайджан — ОАЭ, состоявшегося сегодня в Баку, сообщает Trend.

Она отметила, что объем ненефтяной торговли между ОАЭ и Азербайджаном достиг 2,4 миллиарда долларов США, и в прошлом году наблюдался рост на 43 процента.

"В то же время общий объем инвестиций из ОАЭ и Азербайджана составляет 1 миллиард долларов США. Благодаря соглашению о сотрудничестве по всеобъемлющему стратегическому партнерству и продолжающимся переговорам мы стремимся к его дальнейшему развитию, особенно в сельскохозяйственном и продовольственном секторах. В рамках сегодняшнего мероприятия ОАЭ собрали различные заинтересованные стороны, в том числе представителей национального правительства, компаний и частного сектора. Основная цель этого "круглого стола" - начать дискуссии, определить возможности и превратить эти возможности в конкретные и значимые проекты для Азербайджана и ОАЭ. В рамках этих обсуждений ключевые игроки из ОАЭ, такие компании как Silal, LULU, EFCO, Al-Dahra, а также Бизнес-группа по продовольствию и напиткам провели встречи с азербайджанскими партнерами. Мы планируем отслеживать эти обсуждения, обеспечивать их продвижение и предпринимать шаги для достижения наших взаимных целей", - сказала Амна Аль-Дахак Аль-Шамси.

Министр подчеркнула, что ОАЭ и Азербайджан имеют преимущества в сельском хозяйстве и продовольственной сфере, и это можно использовать для расширения сотрудничества: "Азербайджан силен в сельском хозяйстве, а ОАЭ обладают высокотехнологичным, "умным" сельским хозяйством и мощными логистическими возможностями, которые могут способствовать открытию новых рынков через сотрудничество. Мы стремимся превратить эти обсуждения в конкретные проекты".

