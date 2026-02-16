Азербайджанская зурна и двойной концерт для скрипки и альта (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева для любителей музыки была представлена классическая концертная программа, сообщает Trend Life.

Вечер классической музыки прошёл при участии Государственного симфонического оркестра Азербайджана имени Узеира Гаджибейли, в исполнении которого прозвучал интересный и многожанровый репертуар. Дирижировал оркестром Мустафа Мехмандаров.

В программе были ярко представлены произведения выдающихся представителей азербайджанской композиторской школы. Концерт открыли "Симфонические картины" Азера Рзаева. Затем в исполнении скрипачки Сабины Гулиевой и альтиста Сабухи Ахундова прозвучал двойной концерт для скрипки, альта и оркестра композитора. Солисты продемонстрировали высокое исполнительское мастерство, сумев передать замысел автора и музыкальное богатство этих произведений.

Программу продолжила симфоническая сюита Фикрета Амирова на музыку к фильму "Большая опора". В художественной интерпретации дирижёра Мустафы Мехмандарова эта сюита зазвучала особенно ярко, раскрывая все богатство тембровых возможностей оркестра и придавая музыке выразительность и драматизм.

Завершился вечер увертюрой для зурны с оркестром Джаваншира Гулиева. Солист - исполнитель на зурне Магсад Азизов привнес в музыкальное полотно особый национальный колорит. Мастерство музыканта, соединение звучания народного духового инструмента с оркестром было встречено публикой с большим интересом и аплодисментами.

Музыкальный вечер был тепло встречен любителями классической музыки, которые продолжительными овациями выразили свою благодарность за возможность услышать знакомые произведения в прекрасном исполнении.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

