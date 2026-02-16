Названа стоимость экспорта продукции из Азербайджана в Армению в январе

БАКУ /Trend/ - В январе текущего года из Азербайджана в Армению было экспортировано продукции на 2,4 миллиона долларов.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Напомним, что 21 октября 2025 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев в совместном заявлении для прессы с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым подчеркнул, что Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации, и первым таким транзитным грузом стала поставка казахстанского зерна в Армению.

18 декабря Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) направила в Армению 1 220 тонн автомобильного топлива марки АИ-95.

9 января 2026 года в Армению было отправлено в целом 2698 тонн груза (48 вагонов), включая 1742 тонны бензина АИ-95 и 956 тонн дизельного топлива.

А 11 января в эту страну был отправлен поезд из 18 вагонов, груженных 979 тоннами автомобильного бензина марки АИ-92.