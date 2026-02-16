В Yelo Bank прошла первая «Инвестиционная панель Yelo» (ФОТО)

Мир инвестиций — это новые возможности и перспективное будущее
для каждого из нас. Yelo Bank провел первую «Инвестиционную панель
Yelo» с целью повышения финансовой грамотности своих сотрудников и
открытия для них новых профессиональных горизонтов.
Главная цель мероприятия — развеять существующие мифы об инвестициях и показать доступные инструменты для каждого. В ходе встречи эксперты ведущих финансовых институтов страны поделились своими знаниями и практическим опытом с участниками.
Представители Бакинской фондовой биржи Фархад Мансуров и Нигяр Агагусейнова заложили основу дискуссии, подробно рассказав об инвестиционной среде в стране и тонкостях биржевой торговли. Директор Unicapital Тофик Гасанов выступил с презентацией о видах инвестиционных инструментов, наглядно объяснив пути получения прибыли.
Сочетая теорию с реальными кейсами, главный инвестиционный директор SOCAR Capital Толга Котан рассказал о вызовах и успешных стратегиях, основанных на его многолетнем опыте. Ключевой посыл мероприятия был озвучен владельцем данного продукта Эльсевером Гулиевым: «инвестиции: пусть работают деньги, а не вы».
После презентаций встреча перешла в формат динамичной панельной дискуссии. Толга Котан, Тофик Гасанов и Фархад Мансуров обсудили практические шаги и проверенные временем стратегии, ответив на актуальные вопросы участников, желающих начать свой путь в мире инвестиций.
Yelo Bank продолжит проведение подобных образовательных мероприятий для повышения финансовой грамотности и поддержки в построении успешного будущего.
