В головном офисе ВТБ (Азербайджан) прошла благотворительная акция по сдаче крови

Общество Материалы 16 февраля 2026 15:00 (UTC +04:00)
Фото: Bank VTB

13 февраля в головном офисе ВТБ (Азербайджан) состоялась благотворительная донорская акция в поддержку Фонда "Жизнь без Талассемии". Акция прошла по инициативе "Республиканского банка крови" и направлена на помощь людям, нуждающимся в регулярных переливаниях крови, а также на содействие борьбе с наследственными заболеваниями крови.

В акции приняли участие 40 сотрудников банка, продемонстрировав высокую социальную ответственность и готовность поддерживать важные общественные инициативы. Мобильная бригада специалистов обеспечила безопасный, комфортный и организованный процесс сдачи крови.

ВТБ (Азербайджан) активно участвует в социальных проектах, направленных на поддержку общества, развитие культуры благотворительности и продвижение значимых инициатив в сфере здравоохранения и образования.

