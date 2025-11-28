Уровень занятости населения на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана составляет более 92% - Госагентство

БАКУ/Trend/ - Уровень занятости населения на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана составляет более 92%.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом журналистам заявил председатель правления Государственного агентства занятости Азербайджана Садиг Алиев в рамках саммита «Профессии будущего» в Баку.

По его словам, в освобождённых от оккупации территориях в рамках программы Великое возвращение проверяются возможности занятости населения еще до переселения:

«В первую очередь проверяются возможности трудоустройства обосновавшихся там лиц. Перед переселением мы оцениваем их возможности трудоустройства, выясняем, какими профессиями они владеют, получаем информацию о вакансиях у наших работодателей на освобожденных от оккупации территориях, а затем работаем над обеспечением занятости».

