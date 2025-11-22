UZCARD раскрыла детали нового этапа интеграции с кыргызской ЭЛКАРТ (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ – Ключевым этапом интеграции с национальной платежной системой Кыргызстана ЭЛКАРТ станет запуск проектов взаимного эквайринга и прием банковских карт в торговых точках.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сообщил коммерческий директор ООО UCMG Олимжон Закиров.

"После внедрения этих проектов карты UZCARD будут приниматься в POS-терминалах и банкоматах Кыргызстана, а карты ЭЛКАРТ - в Узбекистане", - отметил он.

По словам Закирова, первая фаза интеграции, обеспечение мгновенных p2p-переводов между ЭЛКАРТ и UZCARD, уже успешно работает и доступна в мобильных приложениях банков двух стран.

"Наша цель - чтобы держатели UZCARD могли совершать платежи за рубежом так же легко, как внутри страны, формируя взаимосвязанную региональную экосистему платежей, где пользователи чувствуют себя как дома", - подчеркнул Закиров.

Он добавил, что эквайринговая инфраструктура UZCARD в Узбекистане уже принимает международные платежные системы Mastercard, UnionPay, Visa, Discover и Diners Club, и работа над расширением интеграций продолжается.

"Мы открыты к сотрудничеству с платежными системами тех стран, с которыми наблюдается активный трафик. Сейчас ведется проработка совместных проектов с Турцией, Саудовской Аравией и ОАЭ", - заключил он.