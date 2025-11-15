Еженедельный обзор цен на азербайджанскую нефть

БАКУ /Trend/ - На этой неделе средняя цена на нефть Azeri Light CIF, добываемую на месторождении «Азери-Чираг-Гюнешли», выросла на 0,98 доллара США, или 1,5% по сравнению с предыдущей неделей и составила 66,50 доллара США за баррель, сообщает Trend.

Максимальная цена за неделю составила 67,94 доллара США за баррель, а минимальная — 65,08 доллара США.

Средняя цена на нефть Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан составила 64,31 доллара США за баррель, что на 0,87 доллара США, или 1,4% больше, чем на предыдущей неделе. Максимальная цена за неделю составила 65,79 доллара, минимальная — 62,89 доллара.

Средняя цена нефти марки Urals снизилась на 0,46 доллара, или 0,9% по сравнению с предыдущей неделей и составила 51,53 доллара за баррель. Максимальная цена за неделю составила 52,98 доллара, минимальная — 50,56 доллара.

Средняя цена нефти марки Dated Brent составила 65,22 за баррель, что на 1,7 доллара, или 2,6%, меньше, чем на предыдущей неделе. Максимальная цена этой марки сырой нефти за баррель за неделю составила 64,32 доллара, минимальная — 62,00 доллара.